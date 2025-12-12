 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 12 dicembre 2025, 08:10

Valdilana, nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero

Valdilana, nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero (foto di repertorio)

Valdilana, nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero (foto di repertorio)

Nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero. La realtà associativa di Valdilana propone polenta concia e cinghiale da asporto, con la distribuzione prevista dalle 11.30 di domenica 14 dicembre, nella sede di frazione Gioia e in piazza XXV Aprile, a Ponzone. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore