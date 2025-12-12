Valdilana, nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero

Nuovo evento enogastronomico della Pro Loco di Trivero. La realtà associativa di Valdilana propone polenta concia e cinghiale da asporto, con la distribuzione prevista dalle 11.30 di domenica 14 dicembre, nella sede di frazione Gioia e in piazza XXV Aprile, a Ponzone.
