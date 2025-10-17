Torna a Sandigliano la Santa Messa del Podista

Anche quest’anno a Sandigliano si rinnova l’appuntamento con la Santa Messa del Podista, un momento ormai tradizionale di incontro e condivisione per gli appassionati di corsa.

La celebrazione si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 20, e sarà officiata da don Mario. Come di consueto, al termine della funzione si svolgerà un aperitivo di fine stagione, occasione per salutarsi e festeggiare insieme la chiusura dell’anno sportivo.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare con sé indumenti e scarpe da benedire, simbolo del cammino e della passione che li unisce.