Ternengo celebra San Carlo Acutis, Santa Messa con il vescovo Farinella: presenti anche i familiari

Ad oltre un mese dalla cerimonia di canonizzazione, avvenuta lo scorso 7 settembre in Città del Vaticano, la comunità di Ternengo ricorderà San Carlo Acutis nella Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. Avrà inizio alle 10.30 di domenica 26 ottobre nella chiesa parrocchiale del paese, a cui seguirà il pranzo in condivisione nei locali della Pro Loco.

Per l'occasione, durante la celebrazione, alla presenza della famiglia dello studente mancato a soli 15 anni, sarà benedetta la statua in legno raffigurante il giovane, appositamente scolpita e donata dalla popolazione. “Sono felice e onorato di ospitare a Ternengo i familiari di San Carlo Acutis – sottolinea il sindaco Luigi Russo – Qui, da molti anni, i cittadini dimostrano la propria venerazione ricordando con devozione e affetto l'esempio spirituale e la cordialità di quel ragazzo che amava vivere la quotidianità del nostro paese, dove ha trascorso alcuni mesi d'estate nella casa di famiglia. La Santa Messa di domenica sarà l'occasione per esprimere la nostra vicinanza ai suoi cari rammentandone le qualità umane e spirituali”.

La figura di Acutis, scomparso prematuramente nell'ottobre 2006, è particolarmente nota nel Biellese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra le nuove generazioni, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web. Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia tanto da dar vita ad una mostra online incentrata sui miracoli eucaristici.