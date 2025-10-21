A Vigliano Biellese va in scena la 2° Escursione d'Autunno

Si prosegue a Vigliano Biellese con la 2° Escursione d'Autunno, in programma dalle 9 di sabato 25 ottobre. L'itinerario prevede un'escursione nel territorio comunale tra i suggestivi paesaggi boschivi che si colorano di giallo, rosso e arancione, quando l’aria si fa più frizzante e l’azzurro del cielo è più intenso, per riscoprire lo spettacolo autunnale della natura. Il rientro è previsto intorno alle 12.30–13, con piccolo ristoro.

La passeggiata sarà condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si svolgerà a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica. Il ritrovo sarà alla Biblioteca Comunale, con partenza alle 9.30. La partecipazione è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative, sono limitati. È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 340.2551225.