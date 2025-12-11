Gaglianico per Telethon: sabato 13 dicembre il cuore della manifestazione

Gaglianico si prepara al momento clou della 25ª edizione di Gaglianico per Telethon. Sabato 13 dicembre, in Piazza della Repubblica, si terrà la manifestazione podistica non competitiva “Un Chilometro per Telethon”, un’occasione aperta a tutti per camminare, marciare o correre insieme a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Il ritrovo è previsto alle 13:30, con partenza alle 14:30, e la donazione minima per partecipare è di 5 euro.

Per i più piccoli, a partire dalle 11, sarà attiva Pompieropoli, un’area dedicata ai bambini organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco volontari di Cossato, con giochi ed attività educative, ma anche la caccia al tesoro e dalle 12 verrà distribuita la polenta concia. Durante tutta la giornata saranno presenti stand informativi, esposizioni e punti ristoro, con la partecipazione di numerose associazioni locali, tra cui il Comitato Gaglianico per Telethon, Anffas, il Gruppo Alpini e l’Oratorio di Gaglianico.

Domenica 14 alle 21 ci sarà un concerto degli auguri in chiesa con la Banda Puccini di Gaglianico. Gli eventi proseguiranno anche nei giorni successivi con lo Stand Casa Telethon, che sarà operativo presso l’Ospedale di Ponderano lunedì 15 e mercoledì 17 dicembre, per raccogliere ulteriori fondi e sensibilizzare la comunità sul valore della ricerca scientifica.