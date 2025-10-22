Alpini, a Pralungo si gioca il Torneo Sezionale di Scopa Baraonda

In due giorni, il 23 e 24 ottobre, si giocherà a Pralungo il Torneo Sezionale di Scopa Baraonda, realizzato dall'ANA Biella, in collaborazione con gli Alpini del gruppo locale. Avrà inizio alle 20.30 nella sede di via Garibaldi 3. Premi alle prime 4 coppie classificate.
In Breve
mercoledì 22 ottobre
martedì 21 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, sette anni dal blitz al tempio crematorio: la commemorazione sabato 25 ottobre
Il comitato “A casa con me” rinnova il ricordo delle vittime con una Santa Messa e un momento...