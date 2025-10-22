 / SPORT

Alpini, a Pralungo si gioca il Torneo Sezionale di Scopa Baraonda

torneo alpini

In due giorni, il 23 e 24 ottobre, si giocherà a Pralungo il Torneo Sezionale di Scopa Baraonda, realizzato dall'ANA Biella, in collaborazione con gli Alpini del gruppo locale. Avrà inizio alle 20.30 nella sede di via Garibaldi 3. Premi alle prime 4 coppie classificate.

g. c.

