Il Coro Genzianella Città di Biella in concerto a Sordevolo

L’atmosfera del Natale tornerà a riempire la Chiesa Parrocchiale di Sordevolo grazie al Concerto di Natale del Coro Genzianella Città di Biella. L’appuntamento, molto atteso dagli appassionati di musica corale e dalle famiglie del territorio, si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17.

L'evento sarà un’occasione per immergersi nelle melodie natalizie interpretate da uno dei cori storici della provincia di Biella, noto per la qualità delle sue esecuzioni e per la capacità di trasmettere emozioni autentiche attraverso il canto.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi legati al Mercatino degli Angeli il cui ultimo appuntamento per il 2025 sarà proprio domenica 14, che ogni anno anima Sordevolo con un ricco programma di appuntamenti culturali e artigianali.

L’ingresso è libero e rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di musica, spiritualità e condivisione in vista delle festività.