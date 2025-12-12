 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 12 dicembre 2025, 18:40

Ambulatorio medico mobile, 160 prestazioni di screening nei primi 4 giorni: coinvolta anche la Valsessera

La sperimentazione prosegue con altri 6 appuntamenti in favore di un bacino d’utenza di oltre 6.500 persone.

In foto l'ambulatorio medico mobile

Sono un centinaio le persone che si sono rivolte all’ambulatorio medico mobile nelle prime quattro giornate fra i comuni della Valsessera e della Valsesia, per un totale di circa 160 prestazioni specialistiche di screening erogate fra visite cardiologiche, ECG, visite pediatriche e oculistiche. Il tour dell’Ambulatorio medico mobile sinora ha toccato i comuni di Coggiola, Scopello, Cellio con Breia e Cravagliana. 

“Siamo soddisfatti del bilancio su queste prime giornate di sperimentazione del servizio, pensato per dare una risposta concreta a persone interessate dalla carenza dei medici di medicina generale – commenta il Direttore generale dell’ASL VC, Marco Ricci –. In queste settimane abbiamo raccolto riscontri favorevoli da parte dell’utenza che si è rivolta all’Ambulatorio e ringraziamo anche gli amministratori del territorio per il supporto e l’accoglienza che hanno dedicato al personale sanitario coinvolto nel progetto. Ricordiamo che il tour dell’Ambulatorio proseguirà anche nelle prossime settimane, fino alla fine del mese di dicembre, sino a raggiungere un totale di 10 appuntamenti in cui gli specialisti a bordo offriranno visite di screening a un bacino d’utenza che in quel territorio supera i 6.500 abitanti, considerando anche i comuni limitrofi a quelli in cui è prevista la presenza diretta del mezzo”. 

A bordo dell’ambulatorio vengono effettuate visite di screening e rilasciate certificazioni relative a prestazioni quali visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, fundus oculi, visite ginecologiche, ecografie e pap test, oltre a visite pediatriche disponibili anche nel fine settimana. 

Qui di seguito il calendario con le prossime tappe in programma: 

sabato 13 dicembre – Scopello → ambulatori di Ginecologia e Pediatria 

mercoledì 17 dicembre – Cellio con Breia → ambulatori di Cardiologia e Oculistica

sabato 20 dicembre – Boccioleto → ambulatori di Ginecologia e Pediatria

martedì 23 dicembre – Mollia → ambulatori di Cardiologia e Oculistica

sabato 27 dicembre – Guardabosone → ambulatori di Ginecologia e Pediatria

lunedì 29 dicembre – Coggiola → ambulatori di Ginecologia

c. s. ASL Vercelli g. c.

