Doppio concerto di Natale in arrivo a Campiglia Cervo

Doppio concerto da non perdere a Campiglia Cervo. Il primo è in programma domani, alle 15, al Circolo Valet di frazione Asmara. A esibirsi il fisarmonicista Guglielmo Fusero. A realizzare l'iniziativa il gruppo Vivinvalle, in collaborazione con il Comune.

L'ingresso è gratuito. Sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri, conoscere date e modalità dei futuri incontri e, se interessati, entrare a far parte del gruppo. È prevista anche una “merenda natalizia”.

Sempre domani, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Campiglia si terrà la prova musicale del coro di Voci in Musica e “Cantimbanchi”.