Natale si avvicina, a Cossato una nuova giornata ricca di eventi per tutta la famiglia

A Cossato una nuova giornata fitta di eventi aspettando il Natale. Domani, 13 dicembre, a partire dalle 15 fino alle 16.30, sono in programma diversi appuntamenti adatti a tutta la famiglia in piazza Tempia.

Tra questi figurano la presenza di Babbo Natale e la pista di pattinaggio, a cui si aggiunge la lettura di fiabe e racconti di Natale con una tazza di cioccolata calda e vin brulé.

Non vanno poi dimenticate le illuminazione scenografiche proiettate sulle facciate di Municipio, Teatro Comunale, Giardini Pubblici, Scuola Elementare e Media. Un momento magico da condividere con i propri cari.