Biella Trad, riprende la stagione culturale: tutte le attività in programma

Biella Trad APS, associazione nata nel 2000 per la diffusione della musica e della cultura tradizionale, ha ripreso le proprie attività per la stagione 2025/2026.

Il presidente Gabriele Rossetti ha illustrato il programma dei prossimi mesi, che si articolerà fino alla fine dell’anno. Ogni martedì sera, nel salone polivalente di Vergnasco – gentilmente concesso dal Comune di Cerrione – sono ripresi i consueti incontri aperti ad appassionati e curiosi. La serata si divide in due momenti: una prima parte dedicata all’apprendimento di danze tradizionali europee con la guida di istruttori esperti, e una seconda parte riservata al ballo libero, accompagnato anche da musica dal vivo.

In collaborazione con l’associazione Crescere In Valle APS, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio è inoltre previsto un corso di Bal Folk presso il Circolo Valet, in frazione Asmara di Campiglia Cervo: un’occasione per conoscere un fenomeno che sta coinvolgendo sempre più giovani in tutta Europa.

Il 6 dicembre si terrà una festa da ballo con la partecipazione del trio Forj, giovani musicisti bretoni che proporranno brani di alta qualità. L’evento sarà preceduto da un breve stage di danza bretone nel pomeriggio.

Biella Trad riprende anche la rassegna “I Venerdì di Biella Trad”, dedicata a temi culturali e musicali. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre alle ore 21 nel Salone delle Colonne del CTV, in via Orfanotrofio a Biella, con la conferenza del biologo Matteo Negro, responsabile di DocBi Natura e membro del comitato di redazione della Rivista Biellese, che parlerà delle migrazioni di nuove specie arrivate sul territorio.

Il secondo incontro si terrà venerdì 21 novembre, alla stessa ora e nello stesso luogo, e sarà dedicato alla musica elettronica, con l’intervento dell’esperto Luca Biasetti.

«Queste attività così diverse tra loro – conclude Rossetti – fanno parte delle iniziative di Biella Trad con l’intento di diversificare l’offerta culturale destinata ai biellesi».