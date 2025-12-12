Obiettivo Passione 2027, Sordevolo chiama a raccolta la comunità

L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è lieta di annunciare un'importante serata dedicata a introdurre le novità per l'edizione 2027 della "Passione di Sordevolo", la celebre e unica rappresentazione teatrale popolare che coinvolge l'intera comunità locale fin dal 1816.

Una serata dedicata a volontari, attori, appassionati, comparse che si terrà sabato 13 dicembre 2025, alle 21, presso il Teatro Parrocchiale "Giovanni XXIII" di Sordevolo. L'incontro è aperto a tutti e rappresenta un'occasione cruciale per condividere nuovi aspetti della prossima edizione. Verranno illustrate le importanti novità che riguarderanno la formazione di un nuovo gruppo di lavoro, il rinnovamento delle scenografie, l'aggiornamento dei testi e l'introduzione di nuove musiche.

"Confidiamo nella vostra partecipazione alla serata e vi ringraziamo per il vostro impegno utile a salvaguardare un grande patrimonio di cultura e tradizione, la nostra Passione", ha dichiarato l'organizzazione.



La "Passione di Sordevolo" rappresenta un pilastro dell'identità culturale del Biellese, capace di richiamare migliaia di spettatori da tutto il mondo, grazie al coinvolgimento di oltre 400 volontari che diventano protagonisti di questa corale e suggestiva rievocazione della Passione di Cristo. Al termine della serata, seguirà un brindisi di auguri per celebrare insieme l'inizio di questo nuovo, entusiasmante percorso.