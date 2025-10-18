Tante cose da fare sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 ottobre

- Biella, Eco Life

- Ponderano, inaugurazione palestra ore 17

- Muzzano, Festa dël Piemont 2025, presso la Locanda del cantone di Mezzo

- Vigliano, alle 21, l'Associazione A.L.I.Ce Biella - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - ha organizzato un concerto della St. James Big Band

- Portula, Castagnea e le sue Castagne, cena

- Biella, le Democratiche Biellesi, in collaborazione con i Giovani Democratici, organizzano dalle ore 15.00 alle 18.00, presso Palazzo Ferrero di Biella, l’incontro pubblico “Oltre gli algoritmi: capire i mezzi digitali”.

- Valdilana, Storie di Piazza

- Masserano, Mercatino dell’Antiquariato

- Valdengo, evento Erasmus Day

- Biella, “Crematori Aperti”

- Cossato, Carbonara Festival

- Biella, accende i riflettori su creatività e talenti locali con il primo festival “Musica & Moda”

- Vigliano, alle 21, l'Associazione A.L.I.Ce Biella - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - ha organizzato un concerto della St. James Big Band, la nota formazione diretta da Fabio Buonarota.

- Casapinta, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta

- Graglia, biblioteca dalle 15 Dolcetto e scherzetti e creatività

- Occhieppo Inferiore, 12° Barcamp

- Biella, Biella Rugby scende in campo per la seconda giornata del Campionato Italiano Elite e per la terza volta consecutiva lo fa alla Cittadella del Rugby di Biella. La sfida in programma alle 15.30 è con Viadana, squadra vicecampione d’Italia.

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa, dalle 10 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Viverone, Maria Grazia Schiapparelli, fotografa appassionata, che frequenta la montagna, suo grande amore, con competenza sui percorsi delle Alpi Biellesi, Valsesia, Valle d’Aosta, ma non solo, guiderà il pubblico in una facile passeggiata tra Roppolo, l'anfiteatro, il Ricetto di Viverone e la panchina gigante. Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 in piazza Vittorio Veneto a Ronco, oppure alle ore 9:00 in piazza Falcone a Biella. Partenza con mezzi propri e arrivo nel parcheggio davanti al Comune di Roppolo.

- Crocemosso, ore 17 Narrare la storia, evento con Fabrizio Loreto

- Valdilana, Centro Zegna, via Marconi 33, dalle 15 Salutare la montagna

- Cossato, castagnata degli Alpini

- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando

- Biella, il Bistrot del Gardenville si trasforma in un angolo di Baviera per una serata all’insegna di gusto, birra e tradizione!

- Strona, Memorial Tiziano Bozzo, su pista

- Oropa, alle 15, visita guidata lungo la Passeggiata dei Preti, o Viale della Rimembranza

Domenica 19 ottobre

- Candelo, festa anniversari di matrimonio

- Massazza, si corre per la ricerca. L'appuntamento è per le 15 di domenica 19 ottobre al campo sportivo del paese.

- Tollegno, XII edizione della Lana, Boschi e Lavatoi

- Gaglianico, 52° Giro delle Cascine, km 10 - 52° Giro delle Cascine, km 5

- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 8,30 Presentazione del libro "Escursionando" di M.Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice

- Castelletto Cervo, cantone Chiesa, dalle 14,30 Vivi l'atmosfera del Medioevo al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,10 Autunno: foliage e castagne a San Secondo Passeggiata botanica naturalistica a cura di Fiorella Giarrizzo.

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Bielmonte, Hotel Bucaneve, dalle 10.30 Dipingere i colori del foliage

- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando

- Portula, Castagnea e le sue Castagne, mercatino mostra, passeggiata nel bosco dalle 14 grande castagnata concerto dalla 16,45 corpo musicale di Portula APS

- Vaglio Pettinengo, Sagra della castagna ore 14

- Biella Chiavazza, A Pè Par Ciavasa dalle 14,30

- Tollegno, Lana Boschi e lavatoi

- Sandigliano, ore 15 castagnata in piazza Cottolengo

- Castelletto Cervo, targa Comune di Castelletto Cervo, short track e ciclocross

- Castelletto Cervo, al Monastero cluniacense "Vivi l'atmosfera del Medioevo", banchi didattici, dimostrazione di scherma, rievocatori in abiti storici, concerto musica medioevale, dalle 14,

- Cossato, Carbonara Festival

- Sala, castagnata con tanti giochi per i bambini di tutte le età dalle 16

- Salussola, Foliage e Castagne a San Secondo ore 14,10

- Valdilana, Storie di Piazza

- Candelo, “Medioevo in gioco” dalle 14,15

- Biella, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta

MOSTRA

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00. ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese