Biella, oltre sette ore di interruzione elettrica il 16 dicembre, gli anziani: "Valutate dei generatori"

Martedì 16 dicembre 2025, dalle 8 alle 15:30, verranno eseguiti importanti lavori programmati sulla rete elettrica, alcune zone di Biella. Per permettere gli interventi in sicurezza, l’erogazione sarà temporaneamente sospesa in numerose vie del territorio comunale.

Un’interruzione lunga, di oltre sette ore, che sta generando forte preoccupazione soprattutto tra gli anziani, molti dei quali vivono soli e temono di rimanere senza riscaldamento proprio nelle giornate più fredde dell’inverno. “Sono tante ore senza corrente – commentano – e con il freddo di dicembre anche rimanere qualche ora senza riscaldamento può diventare un problema serio”.



Per questo, alcuni residenti, gli anziani in particolare, chiedo di valutare l’installazione di un generatore di supporto da attivare nei casi in cui l’interruzione dell’elettricità si prolunghi per molte ore, così da garantire almeno il funzionamento di riscaldamento e servizi essenziali. “Non chiediamo cose impossibili – spiegano – ma un sistema di emergenza per tutelare chi non ha alternative”.

Queste le vie interessate dall'interruzione del servizio in quella particolare giornata: Strada Barazzetto Vandorno 18; da 22 a 30; da 34 a 42A; da 50 a 54; 58; da 5 a 33; 37; da 41 a 49; sn; Strada Cimitero Barazzetto da 6 a 18; 26; da 30 a 36; 40; sn; Strada Bolume da 2 a 10; 14; da 1 a 9; 13; Strada ai Monti

da 15 a 19; da 23 a 27; Strada Bellosguardo da 1 a 9; 2; Piazza San Bernardo sn 2; Via Muzzano da 2 a 4; Strada Cantarana Oche 4; Via Levis 4; 1

Alcune raccomandazioni: prepararsi per tempo, assicurandosi che gli ambienti siano ben riscaldati prima delle 08:00; evitare l’uso degli ascensori nella fascia oraria dell’interruzione; prestare attenzione a dispositivi elettronici e caldaie al ripristino della corrente; segnalare eventuali situazioni di fragilità a parenti, vicini o ai servizi competenti.