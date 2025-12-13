Beat & Gloves: a Gaglianico una serata tra boxe, musica e spettacolo

La Boxing Club Biella è pronta a chiudere in grande stile il 2025 celebrando il suo 20° anniversario con un evento unico, capace di unire sport, musica e intrattenimento. L’appuntamento è fissato per questa sera sabato 13 dicembre presso la Palestra Comunale di Gaglianico, trasformata per l’occasione in un’arena speciale dove il ring diventerà palcoscenico non solo per gli incontri di boxe, ma anche per performance musicali e momenti conviviali.

La serata si aprirà con la presentazione sul ring dei nove atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Sei di loro combatteranno “in casa”, essendo tesserati per la Boxing Club Biella.

Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, il pubblico avrà la possibilità di cenare a bordo ring, mentre l’atmosfera sarà animata dal sound di due gruppi: Hoody Skim e Fly Kush, pronti a far ballare spettatori e tifosi.

Ad aprire il programma sportivo saranno alcuni dei giovani talenti più promettenti della palestra biellese:

Antonio Greco, 16 anni, 60 kg, affronterà un pari peso lombardo.

Gabriele Benetti, anche lui 16 anni e fresco vincitore della Coppa Piemonte nei 63 kg, sfiderà un atleta lombardo della palestra del Maestro Calandrino.

Emma Prinetti, 16 anni, 50 kg, tornerà sul ring contro una coetanea ligure.

Dopo la pausa spazio ai “veterani”:

Matteo Neggia (U19, 65 kg, 34 match all’attivo) incrocerà i guantoni con il lombardo Sannino.

Sebastiano Colombo, reduce da tre vittorie consecutive, proverà a conquistare il poker.

Gran finale con Lorenzo Rinaldi, che disputerà un match impegnativo con in palio la cintura che ha già conquistato e difeso due volte.

Le “botte di fine anno” – come è stato battezzato l’evento Beat & Gloves – promettono una serata intensa, emozionante e ricca di spettacolo.

La Boxing Club Biella ringrazia il Comune di Gaglianico, in particolare l’assessore Simone Meliconi e il Sindaco Maggia, per il supporto e il contributo alla realizzazione della manifestazione.