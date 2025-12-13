Tollegno: la Biblioteca augura Buon Natale

Un'occasione speciale dedicata agli auguri, dal titolo “Ti racconto... il Natale biellese dell'Ottocento”: mercoledì 17 dicembre, alle 20:45, presso i locali di “Spazio 0-100”, la Biblioteca di Tollegno accoglierà i suoi frequentatori con letture dal sapore antico, che narrano di usanze, costumi e tradizioni delle feste natalizie nel XIX secolo.
Parteciperà alla serata il gruppo storico di Biella “Viaggio nell'Ottocento APS” in costume d'epoca, per regalare all'atmosfera l'ambientazione più consona al tema della serata. Ingresso libero.