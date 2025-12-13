Valdilana, a Soprana arriva Natale in Borgata

Tutto pronto a Soprana per l'evento dal titolo Natale in Borgata. Domani, 14 dicembre, in frazione Baltigati, sarà presente il mercatino degli hobbisti e dei produttori locali dalle 10 alle 19. Dalle 13, invece, sarà disponibile il servizio navetta con partenza dal mercato coperto di Ponzone a cura dell'Associazione Delfino. Nel pomeriggio, come riportato dalla Pro Loco, avranno inizio le esibizioni dei bambini della scuola primaria a partire dalle 15. È atteso anche l'arrivo di Babbo Natale per la gioia delle famiglie.