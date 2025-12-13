Valdilana, a Soprana arriva Natale in Borgata

Tutto pronto a Soprana per l'evento dal titolo Natale in Borgata. Domani, 14 dicembre, in frazione Baltigati, sarà presente il mercatino degli hobbisti e dei produttori locali dalle 10 alle 19. Dalle 13, invece, sarà disponibile il servizio navetta con partenza dal mercato coperto di Ponzone a cura dell'Associazione Delfino. Nel pomeriggio, come riportato dalla Pro Loco, avranno inizio le esibizioni dei bambini della scuola primaria a partire dalle 15. È atteso anche l'arrivo di Babbo Natale per la gioia delle famiglie.
In Breve
domenica 14 dicembre
sabato 13 dicembre
venerdì 12 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Fratelli d'Italia, presente ad Atreju anche una giovane delegazione biellese
Ludovico Pluda e Annarita Paraggio, giovani militanti di Gioventù Nazionale – Biella, hanno preso...