Salussola, variazione di bilancio: 80 mila euro per i lavori a Vigellio

Durante il consiglio comunale di mercoledì 10 dicembre, il Comune di Salussola ha approvato una variazione di bilancio che comprende due punti di rilievo.

“Il Comune ha trovato lo stanziamento di 80 mila euro per finanziare alcune opere a Vigellio – spiega il sindaco Manuela Chioda –. In precedenza avevamo partecipato a un progetto PNRR, che si è trasformato in un contributo statale di 700 mila euro destinato ai lavori nella zona”.

I lavori inizialmente dovevano passare attraverso un privato, perché il progetto prevedeva l’utilizzo di un ponte della Provincia, non di proprietà del Comune. “Quando abbiamo aperto il ponte e fatto sopralluoghi con i responsabili tecnici – prosegue Chioda – ci siamo resi conto che utilizzarlo rendeva i lavori più semplici e lineari. In particolare, era più facile realizzare i bypass dei servizi delle case, come gas, luce e acqua, durante i lavori”.

Secondo il sindaco, la scelta di usare il ponte esistente ha diversi vantaggi: “Primo, i servizi vengono gestiti in modo più lineare e sicuro, secondo, si migliora la manutenzione del ponte, che ne aveva bisogno e terzo si evita di disturbare un privato, cosa sempre spiacevole”.

Chioda sottolinea che la decisione è stata presa sulla base della valutazione dei tecnici: “I servizi devono essere fatti correttamente e il ponte deve essere manutenuto. Successivamente, si valuterà la possibilità di richiedere un contributo alla Provincia per la parte relativa alla struttura”.

“All’inizio non si era considerata la complessità della gestione dei servizi – conclude il sindaco -, perché il ponte apparteneva alla Provincia. Una volta aperto e analizzata la situazione dei tubi, molti dei quali vecchi di 60 anni, i professionisti hanno scelto questa soluzione come la più efficace e sicura”.