I genitori di Erika Preti: "Quando la legge è inesistente"

È trascorso più di un anno da quando Fricano Dimitri è uscito dal carcere perché non era più compatibile con quella vita...un anno che doveva scadere il 7 novembre e che invece sta continuando a permettergli di stare tranquillamente a casa. Perché non è rientrato?

Noi genitori di Erika ce lo siamo chiesti e la risposta è stata assurda per non dire ridicola. Non è stata ancora fissata la data per l'udienza!!!! Cioè in un anno nessuno si è preoccupato di pensare a una data in cui si decideva del suo destino!

Siamo increduli e delusi dalle istituzioni e abbiamo capito che non interessa a nessuno se un femminicida gira tranquillo per le strade dopo soli 6 anni di carcere.

Se non è dimagrito che senso ha lasciarlo ancora a casa? E perché non metterlo in una struttura adeguata? Abbiamo avuto un'altra delusione dallo Stato che continua a difendere e tutelare chi non dovrebbe averne minimamente diritto. Passerà un altro Natale a casa con mamma e papà? Continuerà a passeggiare tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18?

Cosa dobbiamo ancora subire dopo che ci ha distrutto la vita?