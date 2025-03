Pro Natura Piemonte: "Per il Poligono Militare di Massazza- Candelo occorre la VINCA"

Recentemente è stato modificato il Disciplinare d’uso quinquennale del Poligono (allegato). Il Comitato Paritetico (Co.Mi.Par.) di nuova nomina che lo ha votato all'unanimità è composto in stragrande maggioranza da persone che appartengono alle associazioni d’arma (e sono solo uomini). Una composizione inidonea per affrontare le problematiche territoriali ed ambientali.



Le modifiche riguardano:

a) il corpo d'armata, ora il poligono è assegnato alla Brigata Alpina Taurinense (prima era la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli)

b) un incremento delle attività dei Paracadutisti (senza limitazioni di orario dal lunedì al sabato)

c) viene vietato il pascolo e transumanza (nel 2017 era stata sottoscritta una convenzione all’uopo)

d) non verrà più pagata ai Comuni la quota rifiuti (i rifiuti prodotti saranno portati nelle caserme).

Rimane invariato il numero di giorni di utilizzo del poligono (155 ) e le restanti disposizioni.



Pro Natura Piemonte, stante l’assenza di una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e gli insufficienti cenni nel Disciplinare sulle misure per la salvaguardia degli habitat e delle specie protette presenti in questa Riserva Naturale e ZCS (Rete Natura 2000), in collaborazione con il Circolo Tavo Burat e Pro Natura Vercelli Valsesia e VCO, ha inoltrato in questi giorni al Ministro della Difesa ed ai Comandanti dello SMD e della Brigata Taurinense la richiesta per la redazione urgente della VIncA.



In tutti i poligoni militari che ricadono su aree della Rete Natura 2000 è infatti obbligatorio valutare l’incidenza ambientale delle esercitazioni militari, definendo adeguate prescrizioni e misure mitigative.