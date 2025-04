SAP Biella, la presa di posizione dopo i fatti di via Lamarmora: “Ecco come sono andate le cose”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato ufficialmente dalla Questura di Biella, si è verificato un intervento della Polizia di Stato nei pressi dell’esercizio commerciale “Esselunga”, dove un uomo è stato ammanettato. La notizia è stata ripresa da un bisettimanale locale, che ha sostenuto che l’uomo avrebbe agito per difendere la propria compagna.

Dispiace constatare che, in assenza di una conoscenza puntuale delle dinamiche accertate, l’operato degli agenti sia stato descritto come non professionale, e che l’uso delle manette sia stato definito eccessivo.

È importante precisare che, secondo le indicazioni fornite dalla Questura, l’uomo in questione non ha protetto alcuna persona, e che al momento del controllo si è opposto con veemenza all’identificazione, buttandosi a terra nel tentativo di procurarsi delle lesioni. Solo per contenere tale comportamento aggressivo si è reso necessario l’uso delle manette da parte del personale intervenuto.

Come Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.) riteniamo profondamente scorretto diffondere narrazioni che mettono in discussione l’operato delle Forze dell’Ordine senza una piena contezza dei fatti. Ribadiamo con forza l’importanza di un’informazione equilibrata, rispettosa del lavoro e del sacrificio quotidiano degli operatori di Polizia, spesso bersaglio di tentativi di delegittimazione che nulla hanno a che vedere con la verità dei fatti”.