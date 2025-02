Omicidio Erika Preti, Dimitri Fricano torna in carcere

In queste ore, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella hanno prelevato e portato in carcere Dimitri Fricano, il biellese condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l’uccisione, nell’estate 2017, in Sardegna, della fidanzata Erika Preti.

A stabilirlo il Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha rigettato la richiesta di proroga del suo legale Elena Chiastellaro. Nel novembre 2023 era stato scarcerato e gli era stata concessa per motivi di salute la misura della detenzione domiciliare per la durata di un anno, salvo proroghe.

Si attende di conoscere le motivazioni dei giudici. Al momento, si trova nella casa circondariale di Biella, in attesa di essere trasferito in altra destinazione.