Omar Riffi, consigliere comunale di Biella: "La mia posizione sui fatti di Torino"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio Direttore,

In seguito ai recenti eventi accaduti durante la festa di fine Ramadan a Torino, dove alcune persone, della galassia Pro Pal, hanno bruciato una foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sento il dovere di intervenire per chiarire la mia posizione, come consigliere comunale di Biella e musulmano.

Voglio esprimere la mia ferma condanna per questo atto di violenza, che non ha nulla a che vedere con i miei sentimenti e quelli della stragrande maggioranza dei musulmani in Italia. Si tratta di un piccolo gruppo, anche strumentalizzato da gruppi estremisti e radicali che oggi abbracciano le ragioni della causa palestinese, ma avevamo già visti in azione, con analoga violenza, a manifestare contro la Tav, la globalizzazione, il progresso energetico, e così via.

Mi spiace che sia stata utilizzata la festa di fine Ramadan perchè così facendo c’è il rischio che si gettino ombre ingiuste sull’intera comunità musulmana.

La mia famiglia, come molte altre, ha scelto l'Italia e l’Europa, perché crede nei valori della democrazia liberale, del rispetto dei diritti umani e della libertà. Abbiamo scelto questa Nazione per le sue opportunità, la sua inclusività e il suo impegno per la giustizia. Nessuno di noi, che è venuto per integrarsi nella società, brucerebbe mai una foto di un leader del governo italiano. Gesti come questi sono lontani dalla nostra cultura e dai nostri principi.

Invito quindi i lettori a non confondere le azioni di una ristretta minoranza con i sentimenti della stragrande maggioranza dei musulmani in Italia.