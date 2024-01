Erika Preti, i genitori a Pomeriggio 5 sull'incontro con Dimitri: “ È a rischio vita ma gira per Biella”

“È a rischio vita ma gira per Biella. Questa persona è incompatibile con la vita del carcere ma per il resto riesce a fare tutto. Non capisco, questa cosa mi sta facendo andare fuori di testa”. A parlare, con profonda amarezza e indignazione, è la madre di Erika Preti, Tiziana, che lunedì, ai microfoni di Pomeriggio 5 (la trasmissione di Canale 5 condotta da Myrta Merlino), ha raccontato l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con Dimitri Fricano, condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio della figlia, nel corso di una vacanza, in Sardegna, nel 2017.

Lo scorso novembre il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva stabilito che gli fosse concesso la detenzione domiciliare per motivi di salute, con la possibilità di utilizzare tre ore al giorno per recarsi in strutture mediche e ospedaliere e affrontare le sue problematiche di salute.

A incrociarlo in via Italia e in un'altra zona del capoluogo laniero anche il padre Fabrizio: “Ero insieme ad amici per negozi ed ero alla cassa – racconta su Canale 5 – Quando mi sono girato e l'ho visto ho subito cambiato colore, sono diventato nervoso e chi era con me mi ha portato via. Un'altra volta, ho dovuto prendere un'altra strada per non incrociarlo. Devo ringraziare i miei amici: tutti mi dicono di stare bravo ma lo sono. Però non so quanto riesco ancora a stare bravo”.

Sulla vicenda la madre di Erika, Tiziana, ha aggiunto le sue impressioni: “Se voglio andare a Biella nel pomeriggio sono in ansia, non posso andarci da sola. Hanno messo noi ai domiciliari, non è giusto. Ho lo stomaco a pezzi. Non posso pensare che lui, tutti i giorni, tre ore al giorno, vada a passeggio. Io non ho tre ore al giorno per andare a passeggio, non me lo posso permettere: è una cosa assurda che non mi da pace”.