5 anni senza Erika, a Pralungo il ricordo è più vivo che mai: “Manca tutto di te”

Il dolore non si cancella. Possono trascorrere giorni, settimane, mesi. Anni addirittura. Ma certe cicatrici permangono nelle più celate profondità dell'animo umano. Impossibile per la comunità di Pralungo dimenticare l’orrendo omicidio di Erika Preti, la giovane di 28 anni uccisa a coltellate l’11 giugno di 5 anni fa dall’uomo che le aveva giurato amore, nella casa al mare di San Teodoro, in Sardegna, dove erano ospiti per le vacanze estive.

Nell’anniversario della morte, alcune personalità del paese hanno voluto condividere il proprio ricordo, a cominciare dal sindaco Raffaella Molino: “Manca tutto di Erika: la memoria è viva e presente dentro ognuno di noi. Conservo belle immagini di lei: una ragazza solare, sorridente, non di molte parole ma molto legata alla sua famiglia e alla nonna. Una bella persona che non meritava quel che le è accaduto. Sono tanti in paese che mantengono vivo il ricordo. Vedo spesso persone che si siedono sulle panchine dedicate alla violenza di genere o osservano il monumento dedicato a Erika. Luoghi simbolici che riportano alla memoria la sua storia e di non abbassare mai la guardia su questi atti criminali”.

Sulla stessa linea d’onda anche il parroco don Ezio Zanotti: “Quando si leggono simili vicende, il pensiero va sicuramente a Erika. Ogni giorno, rivolgo una preghiera a lei e ai suoi cari. Purtroppo la sua violenta morte ha profondamente colpito il cuore degli abitanti di Pralungo”.