Omicidio Erika Preti, scarcerato Dimitri Fricano

“Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha stabilito che Dimitri Fricano sia curato”.

Questa la dichiarazione dell’Avvocato Alessandra Guarini di Biella, e del suo collega Roberto Onida di Olbia, difensori di Dimitri Fricano, il giovane biellese che, nel giugno 2017, uccise in Sardegna la fidanzata ventottenne Erika Preti di Pralungo, omicidio per il quale Fricano è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere.

Fricano è detenuto nel carcere di Ivrea. La misura della detenzione domiciliare gli è stata concessa per motivi di salute e durerà un anno, salvo proroga in base alle condizioni di salute che saranno relazionate dai medici e decise dai giudici di sorveglianza.