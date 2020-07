Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni di carcere al biellese Dimitri Fricano

Condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la sentenza di primo grado contro il 32enne di Biella, reo confesso dell'omicidio della fidanzata 28enne Erika Preti. La giovane di Pralungo era stata uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, in Sardegna, dove si trovava con il compagno in vacanza. I legali della difesa avevano chiesto una riduzione della pena ma non è stata accolta.