Paolo Del Signore: "Rispolveriamo i montoni dorati per ornare il nostro ingresso di casa!"

Tutti lavori e manutenzioni più che condivisibili ma che in qualche caso come sulla via Ivrea poco comprensibili dove una zebratura centrale della strada toglie una corsia e la pista ciclabile che aveva voluto un’altra amministrazione. Forse qualche bandiera sarebbe da tenere anche dopo il loro rientro a casa come ornamento negli ingressi della nostra città un po’ per ricordare che anche Biella fa parte dell’Italia e che vorrebbe uscire dal suo infelice (almeno per i giovani) isolamento, abbinandola a qualche montone dorato voluti da un imprenditore lungimirante come Donatelli che li aveva creati come rappresentanza del mondo laniero di cui Biella fa parte da centinaia di anni. Montoni ormai dimenticati da tutti e messi a prendere polvere nelle cantine del nostro museo del territorio. Un montone nelle aiuole delle rotonde in direzione di ogni strada che converge in entrata delle principali arterie cittadine, compresa quella di Gaglianico (dove un improbabile “ciao“ non si capisce se ci stia dando un benvenuto o un invito ad andarcene via ) che andrebbero ad impreziosire ed ornare il nostro ingresso di casa!