Conto alla rovescia per l'Adunata a Biella, Fulcheri: “30 giorni ancora, siamo all'ultimo passo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“30 giorni al 9 maggio. Trenta giorni a un evento che sarà unico per la città di Biella e per tutto il territorio. Sono passati anni, poi mesi, da quel sogno che abbiamo prima accarezzato e poi visto realizzarsi, passo dopo passo.

Dall’annuncio del traguardo raggiunto a un lavoro certosino che, nei mesi scorsi, abbiamo portato avanti con dedizione grazie al contributo di decine e decine di amici, e all’impegno instancabile di centinaia di Alpini della nostra provincia.

Ora siamo all’ultimo passo. Vedere la via centrale della nostra città imbandierata con il Tricolore ci riempie di gioia e ci fa intravedere l’ultimo miglio, che percorreremo con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che ci hanno accompagnato fino a qui.

Siamo consapevoli che l’Adunata rappresenta una straordinaria opportunità per mostrare quanto la nostra comunità sia viva, accogliente e partecipe — pronta ad aprire le braccia a tantissimi amici, alcuni dei quali scopriranno la nostra realtà per la prima volta. E mai come oggi, il motto che abbiamo scelto — Siate protagonisti, non spettatori — è vicino a diventare realtà. E noi vogliamo viverlo insieme a tutti voi”.