Giornata contro la violenza sulle donne, a Biella tutti in piazza per Erika (foto e video di Mattia Baù per newsbiella.it)

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulla donne, in programma oggi, sabato 25 novembre, Biella è scesa in piazza a gridare NO ai femminicidi e a chiedere giustizia per Erika Preti, la biellese uccisa l'11 giugno 2017 dal suo fidanzato Dimitri Fricano, condannato a 30 anni di carcere, recentemente scarcerato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino per motivi di salute e messo in regime di detenzione domiciliare.

Centinaia di persone erano oggi in Piazza Duomo insieme ai genitori di Erika, Tiziana e Fabrizio, per chiedere al giudice di sorveglianza di rivedere la propria decisione.

Tra queste Cristina e Gianfranco che hanno espresso il loro parere ai nostri microfoni.