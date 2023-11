A Occhieppo Inferiore in 200 a "Correre contro la violenza", Mosca: "Erika e la sia famiglia uccisi due volte", FOTO e VIDEO

A Occhieppo Inferiore sono in 200 a "Correre contro la violenza" foto e video per newsbiella.it di Alessandro Bozzo

Prima della partenza è stato osservato un minuto si silenzio. Poi sono partiti in 200 per "Corriamo contro la violenza" a Occhieppo Inferiore oggi domenica 26 novembre. L'evento è alla sesta edizione ed è stato organizzato da Paviol APS in collaborazione con la Società Sportiva Pietro Micca Biella Running e con il patrocinio del Comune.

Presenti all'evento anche i genitori di Erika Preti.

"Ringrazio tutti della loro presenza, in particolare anche i genitori di Erika - ha esordito commossa la presidente di Pavio Simona Ramella Paia -. Spero che non ci sia più un giorno l'occasione di ricordare queste cose così brutte, vorrà dire che sono finite che non accadono più, io ci credo".

"Grazie a Paviol che qualche anno fa ci ha proposto questa bella iniziativa, grazie al vostro lavoro, agli amici della Pietro Micca, alla Protezione Civile - queste invece le parole della sindaca Monica Mosca - . Nastrini rossi, scarpe rosse. Giornate come queste devono farci riflettere sulla violenza contro le donne. Noi facciamo abbastanza per soffocare questo orribile comportamento? Dobbiamo essere attori del cambiamento, la forza delle donne è grande. Noi siamo tutti indignati della scarcerazione di Dimitri Fricano. Erika e la sua famiglia sono stati uccisi due volte".

A prendere la parola è stata anche la mamma di Erika: "Io spero solo che quello che stanno facendo a noi non debba accadere più a nessun altro, perchè quello che ci sta accadendo è un dolore troppo forte, noi abbiamo pianto tanto ma questo non ce l'aspettavamo e speriamo che questa cosa non capiti più. Lui, Dimitri, non deve vedere il sole, deve capire quello che ha fatto, la sua casa non è il posto giusto per lui, suo padre ha detto delle parole orribili".

"200 Presenze in una giornata bellissima con i colori dell'autunno protagonisti, l'intervento del Sindaco di Occhieppo Inferiore Monica Mosca insieme all'Assessore runner Marco Baresi e il prezioso sostegno del Comune di Occhieppo con i suoi volontari, di Pietro Micca rappresentato dal Presidente Beppe Lanza, dei nostri volontari e dei nostri sponsor hanno reso speciale anche questa edizione... che è sicuramente una tappa e non un traguardo, con il nostro arrivederci già fin da ora al prossimo anno", questo invece il commento di Paolo Vialardi della Società Sportiva Pietro Micca Biella Running.