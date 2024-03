Biella, il flash mob contro la violenza sulle donne FOTO

Biella, il flash mob contro la violenza sulle donne - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it.

È stato organizzato dall’Associazione Cucito in Scena APS, il flash mob andato in scena questo pomeriggio, venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna.

Dopo il ritrovo in Corso Risorgimento 15, sede associativa, i partecipanti si sono recati presso i portici di Via Lamarmora per assistere alle rappresentazioni dei teatranti: scarpette rosse, vestiti a tema e tutti i simboli del contrasto alla violenza contro le donne. Presente l’Assessore di Biella Barbara Greggio e il padre di Erika Preti.

Lo spettacolo di Marcella Rossetti è stato accompagnato dalla musica di Matteo Boseglio e l’evento è stato introdotto dal discorso di Sara Romondia, per sensibilizzare l’aspetto violento di un apparente legame d’amore.