A "Corriamo contro la violenza" i genitori di Erika: "Il posto di Dimitri non è casa ma in una struttura", VIDEO

A "Corriamo contro la violenza" i genitori di Erika: "Il posto di Dimitri non è casa ma in una struttura"

Sabato 25 novembre erano a Biella, hanno partecipato a una marcia per chiedere giustizia per la figlia Erika Preti, uccisa nel 2017 con 57 coltellate dal suo fidanzato Dimitri Fricano. E ieri, domenica 26 novembre, i suoi genitori, Tiziana e Fabrizio erano a Occhieppo Inferiore a "Corriamo contro la violenza", l'evento, organizzato da Paviol APS in collaborazione con la Società Sportiva Pietro Micca Biella Running e con il patrocinio del Comune.

"Il posto di Dimitri non è a casa con i suoi genitori - dichiara mamma Tiziana - , ma in un posto dove lo si possa curare. I suoi genitori sono le persone più sbagliate a stargli vicino, deve stare in un altro ambiente". Il papà Fabrizio: "Speriamo in una giustizia vera. Chi lo ha fatto ingrassare così tanto? Chi lo faceva fumare 100 sigarette al giorno?".