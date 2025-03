Mucrone illuminato per l'Adunata di Biella, Circolo Tavo Burat: “Venga rivista la decisione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dal 2022 è stata istituita la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (L. 34/2022). E’ una giornata pensata per promuovere il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. E’ stata lanciata nel 2005 da Caterpillar, una famosa trasmissione di Radio Due che continua a promuoverla e sostenerla. Nel proliferare delle Giornate a noi pare che sia una delle più sensate. Non solo per il tema ma anche per la capacità che ha Caterpillar di comunicarlo e diffonderlo.

Non è passata da molto, e anche il Comune di Biella lo scorso 16 febbraio vi ha partecipato facendo spegnere le luci di Piazza del Duomo e permettendo all’Unione Biellese Astrofili di portare dei telescopi nella piazza buia e guidare all’osservazione delle stelle. L’inquinamento luminoso è uno degli aspetti che viene denunciato con questa iniziativa. L’altro è lo spreco di risorse, l’inutile consumo energetico che, essendo in buona parte derivata da fonti fossili, accelera i cambiamenti climatici, inquinando e portandoci sempre più velocemente oltre quell’aumento di temperatura che rende difficili anche solo le previsioni delle conseguenze. Non è catastrofismo è solo buon senso.

Mi unisco alla richiesta di sobrietà nella accoglienza degli Alpini che non solo la Città ma tutto il Biellese sta preparando e chiedo che venga rivista la decisione, evidentemente in contraddizione con le necessità di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente, di illuminare il Mucrone a giorno per tutti i tre giorni dell’Adunata.