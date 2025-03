"Turismo dei rifiuti" nelle palazzine ATC in via Schiapparelli, una lettrice: "Umiliante per chi abita qui"

Era inizio dicembre quando una residente nelle palazzine Atc in via Schiapparelli a Biella aveva segnalato "Una discarica aperta portatrice di tipi e di malattie". Seab era prontamente intervenuta, ma a distanza di pochi mesi la situazione è di nuovo imbarazzante per la stessa lettrice. Facile immaginarsi che dietro a questo spettacolo davvero deplorevole ci sia il cosiddetto "turismo dei rifiuti", persone che non abitano nell'area alla quale è riservato quello spazio che lo usano senza rispetto.

"L'amministrazione ATC, non è in grado, nemmeno, di gestire la mole considerevole di rifiuti indifferenziati che continuano ad essere scaricati da ignoti, all'interno del Cortile delle palazzine ATC - scrive la lettrice che ha segnalato il fatto - . Per questa ragione tutti i residenti si vedono costretti a dimorare in un luogo ove l'aspetto igienico sanitario fa rabbrividire, poiché non viene per niente tenuto in considerazione dall'amministrazione stessa. A chi tocca sopportare, come me, è veramente molto umiliante. Grazie per l'attenzione".