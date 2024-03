Festa della Donna, serata al Polivalente di Pralungo: ricordata Erika Preti

Partecipazione a Pralungo per la Festa della Donna, andata in scena lo scorso sabato al Polivalente del paese. L'iniziativa è stata realizzata dal Gruppo Culturale Pralunghese, in collaborazione con gli Amici del Volontariato.

Per l'occasione, si è tenuto prima uno spettacolo teatrale curato dalla compagnia I Nuovi Camminanti, poi è giunto il turno della prova musicale di Massimo Clemente. “È stato un momento di raccoglimento per evidenziare l'importanza della donna e del volontariato nella società di oggi e per ricordare Erika Preti – spiega la presidente Carolina Valentino – Credo sia importante realizzare corsi di formazione, coinvolgendo scuola e famiglie, proprio per contrastare ogni forma di violenza e bullismo”.