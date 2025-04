Biella, lite con insulti e aggressione: alla fine risponde con lo spray urticante

Momenti di preoccupazione a Biella per una lite piuttosto accesa che avrebbe visto coinvolte 5 persone, tutte finite in ospedale. È successo ieri, 12 aprile, nei giardini di via Carso.

Stando alle ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, un uomo sarebbe stato insultato e aggredito da un gruppo di ragazzini (poco più che maggiorenni); lui, come risposta, avrebbe utilizzato uno spray urticante nei loro confronti. I giovani sono stati assistiti dal 118 e portati in ospedale per le cure del caso.

Il 52enne, invece, ferito ad una mano e vicino alla testa, avrebbe rifiutato le cure mediche ma dopo qualche ora sarebbe stato notato poco distante - sembra - sotto i fumi dell'alcol. Lo stesso avrebbe opposto resistenza ai militari dell'Arma. Ora, rischia una denuncia: alla fine, è stato accompagnato in Pronto Soccorso.