Adunata Alpini , richiesta posto auto zona alpina verde, richieste fino al 18 aprile

Adunata Alpini Richiesta posto auto per residenti Zona Alpina Verde

Fino al 18 aprile resterà aperto lo sportello ubicato presso l’Ufficio Attività Economiche (1° piano di Palazzo Pella, Via Tripoli 48) che accoglierà le richieste per poter usufruire di un posto auto per nucleo familiare messo a disposizione dal Comune di Biella e destinato ai residenti dell’Area Pedonale Alpina 1 (VERDE). Le richieste saranno evase fino a esaurimento posti disponibili e dando priorità ai residenti in possesso di contrassegno disabili.

L’ufficio fisico è aperto al pubblico con i seguenti orari:

- martedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:30

- mercoledì dalle 08:00 alle 13:00

È attivo anche uno sportello telefonico disponibile al numero 015.3507640 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30.

Il modulo di Richiesta posto auto è disponibile nell’apposita sezione Adunata Alpini 2025 sul sito del comune di Biella https://comune.biella.it/.../adunata-nazionale-alpini-2025

Si ricorda che nei giorni dell'Adunata (9, 10 e 11 maggio) l’auto posteggiata nei parcheggi messi a disposizione dal Comune non potrà essere movimentata.