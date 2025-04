La tradizione rivive a Ponderano per la Fiera Zootecnica tra esposizioni e bancarelle FOTO e VIDEO

La tradizione rivive a Ponderano per la Fiera Zootecnica tra esposizioni e bancarelle (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Nonostante le nuvole e un clima non propriamente idilliaco, la tradizionale Fiera Zootecnica di Ponderano ha richiamato un gran numero di visitatori.

L'evento, giunto alla sua 31° edizione e in scena nella giornata di oggi, 13 aprile, ha visto la presenza di bancarelle, espositori e una vasto raduno di animali, come bovini, caprini, ovini, animali da cortile e da compagnia. Per l'occasione, non sono mancati gli assaggi ai tipici prodotti del territorio e i canti di chi pratica uno dei mestieri più antichi al mondo.