CNA Biella, Claudia Papero eletta presidente del gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione

La terza Assemblea elettiva di CNA Biella, in attesa di quella plenaria del 14 giugno prossimo, ha chiamato a raccolta il gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione, uno degli ultimi nati in seno all'Associazione.

Nella tarda mattinata di mercoledì 9 aprile, nella sede di via Repubblica n. 56, il Presidente uscente Andrea Barbera ha fatto un passo indietro, cedendo il testimone a Claudia Papero, eletta all'unanimità. Un avvicendamento già ampiamente previsto, che ha, tra l'altro, lo scopo di dare impulso e slancio al gruppo.

Andrea Barbera resta nel direttivo, che insieme alla neoeletta Presidente è composto da Marco Rodighiero, Andrea Jorioz, Marina Francese, Marta Stroppolo, Roberta Maruzzi, Filippo Muraca, Sergio Casu e Loris Bertin.

I lavori dell'Assemblea sono stati aperti dal Presidente di CNA Biella Gionata Pirali, che ha ricordato la nascita del Mestiere nel 2021, quando, per fornire risposte concrete ad un comparto che necessitava di rappresentanza, si decise di unire le forze e dare vita a una nuova costola dell'Associazione.

«Il progetto - ha sottolineato il Presidente Pirali - è partito grazie al coinvolgimento di Andrea Barbera, che ricopriva perfettamente il ruolo di Commerciante e di Artigiano, capace di far comprendere ai suoi colleghi il tipo di esigenze alle quali CNA Biella poteva rispondere».

Nel suo discorso di commiato, il Presidente uscente Andrea Barbera ha affermato che «come ogni gruppo, anche il nostro necessita di cambiamenti e di rigenerazione per mantenere alto il coinvolgimento degli associati e il focus su obiettivi sempre nuovi».

Il Mestiere parte oggi da una base molto solida, costruita in appena quattro anni, che vede nell'evento “Biella Gioca In Giro” solo la punta dell'iceberg. Si tratta di una manifestazione dedicata alle famiglie, che si svolge all'aperto, non solo in centro città, ma anche nelle zone più periferiche, permettendo alle persone di dimenticare il traffico urbano e riappropriarsi degli spazi che un tempo erano centri di aggregazione: strade, piazze, giardini pubblici hanno ritrovato la funzione di una volta, grazie anche alla grande risposta della comunità, che fin dalla prima edizione ha dimostrato di voler condividere un evento quasi unico nel suo genere.

«Ma anche questa manifestazione ha necessità di nuova linfa e nuove idee per durare nel tempo e coniugare le esigenze di chi gestisce un'attività commerciale con quelle di tutti i biellesi», ha concluso Andrea Barbera.

Valentina Gusella, Direttrice di CNA Biella, ha poi ceduto la parola alla neo eletta Presidente Claudia Papero, che ha presentato alla platea il programma per il prossimo quadriennio. Una serie di azioni pensate per sostenere il commercio cittadino e coinvolgere sempre più attività, non solo biellesi. Il motto è "l'unione fa la forza".

Questi i punti salienti del programma: 1) allargare il concetto di “centro cittadino”, lavorando affinché le progettualità siano costruite per evitare la desertificazione delle zone periferiche; 2) non rinunciare allo sviluppo e al sostengo del centro storico, che deve tornare ad essere attrattivo e punto d'incontro per i biellesi: in questo senso, occorre sinergia con altri enti, istituzioni e associazioni, ma occorre anche essere sempre propositivi; 3) adoperarsi perché anche i Comuni di medie e piccole dimensioni della Provincia di Biella vengano maggiormente coinvolti nelle dinamiche informative e formative di CNA Biella, che proprio per questo deve diventare rappresentativa all'interno dei tavoli istituzionali e promotrice di progettualità innovative; 4) confronto e collaborazione con gli altri Mestieri dell'Associazione per avere una vision a 360 gradi sul futuro del territorio.