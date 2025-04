Biella, notte di tensione in Riva: uomo armato di coccio di bottiglia aggredisce due avventori di un locale

Attimi di paura nella notte tra ieri venerdì 11 aprile e sabato, intorno alle 3.30 del mattino, nel quartiere Riva, dove un uomo di origine marocchina ha dato in escandescenze, brandendo un coccio di bottiglia e minacciando due persone con cui avrebbe avuto un acceso diverbio fuori da un locale.

L’allarme è stato lanciato dall’addetto al controllo degli avventori dello stesso locale, che ha segnalato la situazione critica richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte in pochi minuti le pattuglie del NORM dei Carabinieri e le volanti della Questura, in ausilio per gestire l’emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle persone coinvolte potrebbe essere rimasta ferita in maniera lieve durante la colluttazione. Sono in corso accertamenti per verificare l’esatta dinamica e le responsabilità.

L’autore dell’aggressione, già identificato, rischia una denuncia: gli inquirenti stanno valutando i capi d’imputazione, che potrebbero includere minacce aggravate e possesso improprio di oggetti atti ad offendere.

La situazione è tornata alla normalità grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Nessun altro avventore sarebbe rimasto coinvolto.