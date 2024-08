Scuola dell'Infanzia Cerruti, la questione dello stabile non sicuro arriva in Procura

La questione della situazione in cui versa lo stabile di quello che ormai è l'ex scuola dell'Infanzia Cerruti a Biella è finita in Procura per mano del sindaco Marzio Olivero. In questi giorni il Comune ha presentato un esposto contro ignoti.

Tra il 1999 e il 2000 la scuola dell'infanzia Cerruti è stata al centro di lavori di ristrutturazione. Peccato che a detta del Comune non si sia verificato lo stato delle fondamenta in maniera adeguata dell'edificio, e solo oggi si venga a conoscenza dello stato catastrofico in cui versa.

E mentre il Comune è intanto alla ricerca di un edificio nel quale ospitare i bambini iscritti al plesso da settembre, sul sito del comprensivo Biella 3 cui fa capo la scuola la preside Stefania Nuccio ha pubblicato un avviso rivolto ai genitori:

"In merito alle recenti notizie secondo cui la Scuola dell'Infanzia Cerruti dovrà essere demolita, si comunica che stiamo attendendo istruzioni operative dall'Amministrazione Comunale circa una nuova collocazione, provvisoria, dei nostri alunni. Si prega di pazientare qualche settimana e di evitare di giungere frettolosamente a soluzioni alternative, in quanto l'Amministrazione si sta spendendo per limitare al massimo il disguido. Non appena avremo qualche novità sarà nostra cura pubblicarla tempestivamente".