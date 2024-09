Biella, ripresa delle lezioni tra nuovi spazi e nuove scuole

Da oggi mercoledì 11 settembre, le scuole di Biella hanno iniziato l'anno all'insegna delle novità che hanno comunque visto soddisfatti tutti e tre i presidi dei comprensivi San Francesco, Biella 2 e Biella 3, Monica Pisu, Lucia Azzolina e Stefania Nuccio.

Per la ripresa delle lezioni del nuovo anno scolastico, la scuola primaria "Pietro Micca" è tornata nella sua sede in Via Arnulfo n. 7. L'anno passato era stata ospitata alle medie San Francesco. Soddisfatta la preside Monica Pisu del comprensivo San Francesco cui fa capo la scuola: "E' diventata una scuola bellissima - commenta la dirigente - è completamente nuova. Manca ancora il piano terra, ma gli allievi almeno sono tutti nella loro scuola". Proseguono intanto i lavori alla San Francesco dove però gli allievi restano in classe. "Forse dovremo spostare la segreteria alla Pietro Micca - conclude la dirigente - ma almeno anche in questo caso i bambini resteranno nella loro scuola".

Soddisfatta anche Stefania Nuccio dirigente del comprensivo Biella 3: "E' andata molto bene. Allievi, famiglie e insegnanti sono stati tutti contenti. Alla "nuova" Cerruti i lavori proseguono ed entreremo presto e l'inizio per i bimbi alla materna del Villaggio e alla Don Sturzo anche per loro è andata bene, siamo tutti felici".

Buon inizio anche alla XXV Aprile a Chiavazza che fa capo al comprensivo Biella 2, dove i bimbi sono ospitati in moduli comprati dal Comune, a Pavignano dove i piccoli della materna sono stati trasferiti alle elementari e anche alla De Amicis i cui allievi si trovano nei locali dell'ex Biverbanca in via Carso. "Abbiamo tanti cantieri in piedi - commenta la dirigente Lucia Azzolina - ma per fortuna è andata bene. Siamo arrivati all'ultimo ad avere tutto a posto, ma ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. Si devono garantire alle famiglie certezza, sicurezza e serenità ed è quello che contiamo di fare".