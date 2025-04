A Viverone la cura del verde c'è anche grazie all'aiuto dei volontari

La comunità di Viverone guarda con molta attenzione alla cura del verde grazie anche all'apporto dei cittadini volontari.

Da qui i ringraziamenti pubblici dell'amministrazione comunale sui propri canali social: “Un sentito grazie a tutti i cittadini che, con dedizione e passione, stanno contribuendo alla cura e manutenzione del verde pubblico di Viverone. Il loro impegno è fondamentale per garantire un ambiente curato e accogliente, dove bellezza e decoro sono sempre al centro. Invitiamo chiunque a fare la differenza! Se si desidera dare il proprio contributo e partecipare attivamente alla cura del nostro territorio, ci si può iscrivere all'albo dei volontari. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza! Per maggiori informazioni su come aderire, si può visitare il sito del comune o contattare direttamente gli uffici. Insieme, si può fare di Viverone un esempio di cura, bellezza e civiltà”.