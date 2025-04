Gli allievi della De Amicis di Biella protagonisti di una visita all’ ITS Academy Aerospazio/Meccatronica FOTO

E' stata una giornata entusiasmante e carica di ispirazione per gli alunni della scuola primaria “De Amicis” di Biella quella di questi giorni. Gli allievi sono stati protagonisti di una visita speciale all’ ITS Academy Aerospazio/Meccatronica del Piemonte. Un’esperienza educativa e coinvolgente, pensata per accendere la curiosità dei più giovani e far scoprire loro le potenzialità del sistema ITS, eccellenza formativa della Regione Piemonte.

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare due figure d’eccezione: Anthea Comellini, astronauta in addestramento all’Agenzia Spaziale Europea, e Vittorio Ancora di Thales Alenia Space, che hanno condiviso con gli studenti i percorsi che li hanno condotti a lavorare nel mondo dell’aerospazio, trasmettendo passione, determinazione e visione.

La giornata si è articolata in due attività principali. La prima, “Missione di Lancio Water Rocket” , ha portato i bambini a realizzare il proprio “razzo spaziale” con materiali semplici – una bottiglia di plastica, una pallina da tennis, un tappo di sughero e del nastro adesivo – sperimentando in modo pratico i principi della fisica e della propulsione. Un piccolo grande viaggio nella tecnica e nella progettazione di missioni spaziali, che ha unito creatività e conoscenza.

La seconda attività, “Navigando verso l’ignoto con la luna” , ha offerto ai giovani visitatori un’avventura immersiva nella realtà virtuale: grazie a un visore VR, gli studenti hanno potuto esplorare lo spazio e interagire con scenari e oggetti virtuali, vivendo un’esperienza emozionante e stimolante.

“Avvicinare i nostri studenti, anche i più piccoli, a esperienze formative d’eccellenza come quelle offerte dal sistema ITS – ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all’Istruzione – significa accendere nei loro cuori la scintilla del sogno e dell’entusiasmo. Questa giornata rappresenta perfettamente lo spirito con cui intendiamo fare scuola in Piemonte: dare agli studenti gli strumenti per immaginare il proprio futuro e la libertà di inseguirlo. L’aerospazio, la meccatronica, l’innovazione: sono mondi che sembrano lontani, ma che diventano accessibili quando la formazione sa parlare al cuore dei ragazzi. Ed è proprio lì che nascono i talenti di domani”.

Una giornata che resterà impressa nei ricordi degli studenti e che testimonia, ancora una volta, come l’orientamento precoce e il contatto diretto con il mondo dell’innovazione possano diventare leve fondamentali per costruire il futuro della nostra Nazione.

Cosa sono gli ITS

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) sono percorsi di alta formazione post-diploma che offrono una valida alternativa all'università, focalizzandosi su una formazione tecnica e pratica fortemente orientata al mondo del lavoro. Sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il titolo di "Tecnico Superiore". Questi istituti nascono dalla collaborazione tra scuole, università, enti di formazione, imprese e centri di ricerca, con l'obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate in settori strategici per lo sviluppo economico e industriale della Nazione. In Piemonte l’iscrizione agli ITS è gratuita, non comporta costi, e garantisce eccezionali risultati in termini di occupazione.



Sette le filiere presenti:

- ITS Agroalimentare

- ITS Turismo e attività culturali

- ITS Aerospazio-Meccatronica

- ITS Green Tech

- ITS Tessile-Abbigliamento

- ITS per Information and Communication Technology

- ITS Biotecnologie