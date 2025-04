L'ASL BI ricorda il Dott. Luca Robiolio attraverso le parole del Prof. Carmine Fernando Gervasio, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria dell'Ospedale di Biella.

"Parlare di Luca Robiolio può essere facile e, nello stesso tempo, difficile. E' facile parlare del medico esperto, dello specialista in Otorinolaringoiatria, profondo conoscitore oltre che della materia, anche dei suoi pazienti, del territorio biellese, della sua storia, delle sue tradizioni.

Se dovessi usare una similitudine penserei ad un albero, maestoso, forte, con le radici profondamente radicate a Biella e nell'ospedale, conosciuto e stimato da Tutti.

E' invece molto più difficile parlare dell'uomo, che sicuramente non conoscevo completamente, con una personalità indubbiamente forte ed estremamente sfaccettata, ironico, con uno spiccato senso dell'umorismo e con una lucidità ed onestà intellettuale veramente non comuni; potrei parlare per ore dei nostri colloqui, anche delle nostre confidenze, ma vorrei soprattutto esprimere la mia profonda e sincera ammirazione per la dignità e la signorilità con cui, insieme alla sua famiglia, ha affrontato la malattia, una delle prove più terribili che la vita ci può presentare.

Grazie Luca, fino all'ultimo ci hai insegnato qualcosa".