Domenica delle Palme a Biella, processione in Duomo. Vescovo Farinella: “Croce non fine ma passaggio” FOTO e VIDEO

Domenica delle Palme a Biella, processione in Duomo. Vescovo Farinella: “Croce non fine ma passaggio” (servizio di Angela Lobefaro e foto dalla pagina Facebook di Vescovo Roberto Farinella)

Comunità di Biella in festa per la Domenica delle Palme. Nella mattinata di oggi, 13 aprile, si è tenuta la Santa Messa in Duomo presieduta dal vescovo Roberto Farinella. Ad accompagnare la celebrazione il coro della parrocchia di Santo Stefano, diretto dal vicario generale della Diocesi, il canonico don Paolo Boffa Sandalina. Per l'occasione, il vescovo di Biella ha portato in processione la palma filadas, realizzata finemente a mano dagli artigiani del circolo sardo Su Nuraghe di Biella.

“La liturgia odierna della Domenica delle Palme e della Passione del Signore ci porta al cuore della fede cristiana – sottolinea Monsignor Farinella - Il riferimento al mistero dell’incarnazione e della passione, dove Gesù, facendosi uomo, ha accettato l’umiliazione fino alla morte di croce. Siamo invitati non solo a seguire l’esempio di Cristo nella sua passione ma soprattutto a partecipare alla sua gloria nella risurrezione. Ci aiuti la Vergine Santa ad accogliere che la croce non è fine ma passaggio, non è sconfitta ma porta spalancata sulla vita nuova. Buona settimana santa”.