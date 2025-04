Pubblico delle grandi occasioni a Pettinengo per il Concerto Alpino (servizio di Angela Lobefaro)

Pubblico delle grandi occasioni, compresi molti giovani, a Pettinengo per il Concerto Alpino. A esibirsi nel pomeriggio di oggi, 13 aprile, la Fanfara ANA di Pralungo e il Coro Sezionale Cento Voci per Cento Anni. Per l'occasione, sono stati eseguiti brani noti e molto apprezzati dai presenti.

L'appuntamento si è concluso con un ottimo rinfresco, preparato per l'occasione dalle penne nere del paese. L'ennesimo appuntamento in vista dell'Adunata di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio.