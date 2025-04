Addio Livio Mondin, è stato uno degli storici espositori del Mercatino degli Angeli di Sordevolo

È stato per tanti anni uno degli storici espositori del Mercatino degli Angeli. Stimato per le sue qualità umane e la sua immensa passione per i rifugi di montagna, riprodotti nei minimi particolari con le sue creazioni in miniatura, capaci di conquistare i gusti dei visitatori. Tutto questo e molto altro è stato Livio Mondin, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari all'età di 78 anni.

Presente fin dalla prima edizione del mercatino di Sordevolo, Mondin ha condiviso le sue opere, cascinali e baite d'alpeggio (presenti sulle montagne biellese) ricostruite fedelmente e interamente a mano. Lavori di grande valore, sempre molto apprezzati per la loro unicità. A ricordarlo Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo: “È stato uno dei primi espositori, il Mercatino degli Angeli è sempre stato per lui come una grande famiglia. Ci mancherà tantissimo, ci stringiamo al dolore dei familiari”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo a Pollone domani, alle 11, nella chiesa parrocchiale. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 19 di stasera.