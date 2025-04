Tripudio di colori a Biella per l'Oremo Run, Cremonte: “Altro significativo tassello nel percorso di inclusione” FOTO

Un tripudio di colori, sorrisi e inclusione. Una giornata resa indimenticabile dal calore e dai sorrisi di oltre 400 persone, bambini, ragazzi e adulti che hanno corso, camminato e ballato trasformando una semplice corsa in una festa indimenticabile. Dimostrando che lo sport è per tutti, veicolo di benessere, inclusione e divertimento.

È stata un successo la quarta edizione di Oremo Run, andata in scena sabato 12 aprile a Cascina Oremo. Il polo educativo e sportivo ha ospitato la camminata non competitiva, organizzata grazie alla collaborazione tra ASD ASAD Biella, Sportivamente Scs ONLUS, APD Pietro Micca e Biella Running, inserita nel calendario delle corse solidali biellesi 2025. Un evento aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, pensato per unire il piacere della corsa e della camminata con il valore della condivisione e dell’inclusione.

Ad aprire le danze l’antipasto della corsa riservata a bambini e ragazzi fino a 12 anni, con un percorso di 400 metri all’interno di Cascina Oremo. Poi spazio alla camminata dell’inclusione “Oremo Run”. Un percorso suggestivo tra Città Studi e Cascina Oremo, arricchito da stazioni animate da giochi sportivi, musica e sorprese interattive. Infine la gara non competitiva, su un percorso di 4 chilometri.

Charlie Cremonte, presidente di Sportivamente e Asad Biella, ha parlato così della manifestazione di sabato: «Un’altra giornata da mettere nel cassetto dei nostri ricordi più belli, un altro piccolo ma significativo tassello nel percorso di inclusione intrapreso molti anni fa e che oggi prosegue con il progetto Cascina Oremo. Un grazie di cuore ai partecipanti, a chi continua a sostenere il progetto Cascina Oremo e a Città Studi per la consueta collaborazione e disponibilità. Non vediamo l’ora di rimetterci in gioco per nuovi eventi e avventure all’insegna sempre dell’inclusione e della gioia di stare insieme».